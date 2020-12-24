В Чердыни в ночь на 1 октября произошло убийство. Компания знакомых выпивала спиртное в квартире. Во время застолья между двумя мужчинами случилась ссора.В какой-то момент один из них схватился за кухонный нож и ударил им своего знакомого 5 раз в грудь. Мужчина скончался на месте. 30-летнего преступника задержали, ему предъявили обвинение по статье «убийство».- Приговором суда мужчине назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, - сообщает СКР по Пермскому краю.