Бесснежное начало зимы избаловало дорожников. И после первого сильного снегопада на некоторых пермских улицах и, особенно во дворах, люди стали увязать в снежной каше.«Вчера вечером шла по Советской армии и упала во всей этой каше», «В автобус на остановке возле ДК Солдатова сесть невозможно. Снегоуборщики весь снег с дороги на тротуар сгребли», «Во дворе столько снега, что едва смогла пробраться с детской коляской», - жалуются в соцсетях на плохую уборку снега жители Садового, Балатово, Свердловского района.- Проехал вчера по городу. Не везде расчищены остановки, пешеходные переходы, парковочные карманы. Два месяца снега практически не было, это очень расслабило подрядчиков, поэтому с утра вызвал всех глав районов к себе. Надо набирать темпы, добавлять, где необходимо, рабочих. Впереди Новый год и каникулы. Главы районов должны приложить все усилия, чтобы у людей было как можно меньше замечаний по уборке снега, и очень быстро устранять недоработки,- сообщил временно исполняющий полномочия Перми Алексей Дёмкин в своем аккаунте в инстаграм.Куда обращаться пермякам, если вовремя не убирается снег?- Если жители хотят пожаловаться на плохую уборку во дворе, то необходимо обращаться в организацию, обслуживающую многоквартирный жилой дом - УК, ТСЖ, ТСН, а если реакции не последовало – в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края или в отдел ЖКХ администрации своего района, - объяснили в администрации Перми.Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края:улица Клары Цеткин, 10а, телефоны: 241-09-02, 241-14-45, 241-13-54.Отделы ЖКХ администраций районов:Дзержинский район - 246 -61-37 Индустриальный район - 227-94-14 Кировский район - 205-62-18 Ленинский район - 212-13-63 Мотовилихинский район - 260-37-77 Орджоникидзевский район - 263-53-52 Свердловский район - 244-13-89 поселок Новые Ляды - 295-85-67По поводу плохой уборки снега на улицах и тротуарах, следует обращаться в районные учреждения благоустройства, которые контролируют работу подрядчиков.МКУ «Благоустройство Дзержинского района» - 238-30-30; МКУ «Благоустройство Индустриального района» - 227-75-00; МКУ «Благоустройство Кировского района» - 250-15-61; МКУ «Благоустройство Ленинского района» - 233-55-62; МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» - 266-08-70; МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» - 284-35-35; МКУ «Благоустройство Свердловского района» - 241-08-02; МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» - 295-80-87.