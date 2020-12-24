На Комсомольском проспекте завершились сезонные работы по ремонту фасадов. Напомним, к 300-летию Перми одна из главных улиц города должна быть полностью приведена в порядок. Это включает в себя комплексный ремонт проезжей части, тротуаров, освещения, фасадов домов и создание архитектурной подсветки.Всего в центре Перми будут капитально отремонтированы фасады 70 многоквартирных домов. В прошлом году были отремонтированы фасады первых шести зданий на Комсомольском проспекте и улице Краснова. В этом году обновлены фасады еще 13 многоквартирных домов №8, №14, №30, №40, №41, №52, №55, №56, №58, №75, №85 по Комсомольскому проспекту, №26 по улице Краснова, №78 по улице Пушкина. Также в 2020 году планируется завершить капитальный ремонт фасадов домов №7 по Комсомольскому проспекту и №69 по улице Луначарского. Часть домов законсервирована на зимний период, их ремонт закончится в 2021 году.23 декабря временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин встретился с Заслуженным строителем РФ Михаилом Плехановым, под руководством которого велось строительство ряда домов Компроса. Они обсудили, каким Комсомольский проспект был в прошлом и как он преображается в настоящем.- Это была очень интересная встреча – обмен информацией между поколениями, - отметил временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин. - Было интересно послушать, с чего все начиналось. Мы делаем все возможное, чтобы связь времен и поколений не прерывалась. К 300-летию Перми Компрос предстанет обновленным, современным, но сохранившим свое привычное лицо, и я рассчитываю, что он будет также любим горожанами. Есть полная уверенность, что работы, которые намечены, будут выполнены нами в срок.