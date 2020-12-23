В Пермь доставили еще 700 доз вакцины от Covid-19. Коробки с вакциной убрали в холодильную камеру Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Всего в Пермский край поставили 3 042 дозы вакцины от коронавируса. На 23 декабря лекарством привито 1037 человек, из них первым компонентом – 995 человек, а двумя компонентами – 42 человека.- Одной из первых сделала прививку и.о. министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. Она призвала коллег последовать ее примеру, так как вакцинация – это возможность сохранить свое здоровье и остаться в строю сейчас, когда помощь медиков жизненно необходима жителям Прикамья, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.Напомним, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина первые партии вакцины против коронавируса «Спутник V» предназначены для медицинского персонала, работающего в «красных зонах» по всему региону. Вакцинация жителей Пермского края будет осуществляться на добровольной основе.