В Пермском крае синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах в ближайшие сутки. Днем температура воздуха в регионе будет держаться в пределах от 0 до – 5 градусов.24 декабря ожидается облачная погода, небольшой снег. Ветер ночью западный 4–9 м/с, днем юго-западный с переходом на юго-восточный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью и днем –9,–4°, по крайнему северу местами –18,–13°.В Министерстве территориальной безопасности предупреждают водителей: «Следует быть внимательными: выбирать оптимальный скоростной режим и соблюдать дистанцию», - говорят в ведомстве.