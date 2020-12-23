В ближайшие дни в Прикамье будет снежно и ветрено. Фото: Анна Маркова

В Прикамье пришло кратковременное потепление, температура воздуха днем будет совсем не декабрьской. Столбик термометра покажет около 0 градусов. О погоде на ближайшие дни рассказали специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

23 декабря ожидается облачная погода, небольшие, местами по востоку до умеренных осадки (снег, мокрый снег), на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 6–11 м/с. Температура воздуха ночью –7,–2°, по востоку местами до –12°, днем 0,–5°.

24 декабря облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег, в горах до умеренного. Ветер западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью –8,–3°, в горах и низинах до –13°, днем –10,–5°, на крайнем севере до –2°.

В пятницу 25 декабря облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на севере до умеренного. Ветер южный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью –18,–13°, в горах и низинах до –23°, днем –16,–11°.