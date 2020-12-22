Пермякам показали проект сквера имени Павлика Морозова

Фото: Пермь первая/ВКонтакте

На портале «Управляем вместе» завершилось голосования по выбору элементов благоустройства сквера имени Павлика Морозова. Жители выбрали современную концепцию создания сквера, который должен появится к 2023 году в Орджоникидзевском районе.

В рамках голосования жители выбрали не только общую концепцию сквера, но и то, каким должно быть покрытие дорожек, какие малые архитектурные формы там будут установлены, необходима ли в конкретном сквере зона для активного отдыха и какой она должна быть.

Фото: Пермь первая/ВКонтакте

Большинство пермяков - 25% - проголосовали за сгруппированные скамейки, за одиночные - 19,20%, за классические беседки -10,51%, за современные беседки -20,65%, за арт-объекты (24,28%). А за создание цветников и клумб проголосовало 120 человек.

Фото: Пермь первая/ВКонтакте

- Основное планировочное решение заключается в создании пешеходных маршрутов, связывающих площадки различного функционального назначения, расположенных максимально комфортно на пути транзитного движения. Предусмотрены и спортивные площадки, - сообщили в пресс-службе администрации мэрии.

Фото: Пермь первая/ВКонтакте

Напомним, до 2023 года власти планируют построить 5 новых скверов в разных районах Перми, еще 5 - реконструировать, а также завершить капитальный ремонт 9 мест отдыха. Всего же ремонтом планируется охватить порядка 30 парков и скверов.