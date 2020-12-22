В Перми иномарка сбила 8-летнего мальчика

ДТП произошло в микрорайоне Кислотные Дачи. Фото: Василий Вахрин

В Перми 21 декабря около 8 часов утра иномарка сбила 8-летнего мальчика. Ребенок шел в школу, переходил дорогу по улице Ракитная - это микрорайон Кислотные дачи. Со стороны улицы Молдавская в сторону Бушмакина вывернул Mitsubishi ASX. За рулем была 49-летняя женщина.

- По предварительной информации, водитель проехала на запрещающий сигнал светофора, - сообщает ГИБДД по городу Перми.

Женщина сбила 8-летнего мальчика. Он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Ребенок получил травмы, обошлось без госпитализации, после осмотра в травмпункт, ему назначили амбулаторное лечение.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказали в ГИБДД.