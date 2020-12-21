Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин вошел в состав Госсовета РФ

Дмитрий Махонин Фото: архив "КП"

21 декабря Владимир Путин подписал Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении состава Государственного Совета Российской Федерации». В новый состав Госсовета вошел и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

До января 2019 года - до своего ухода на долность министра экономического развития страны - в состав Госсовета входил бывший губернатор Прикамья Максим Решетников.

Госсовет - конституционный государственный орган, который выстраивает взаимоотношения органов власти всех уровней. Его председателем является президент Владимир Путин. В состав Госсовета вошли более ста человек - главы регионов, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полномочные представители президента в федеральных округах, лидеры парламентских партий, представители общественных объединений.