В рейтинге арестованных за «тепловые» долги автомобилей лидируют Range Rover и Land Cruiser

Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»

На первом месте списка — внедорожник марки Land Rover Range Rover IV, задолженность собственника которого превышает 10 млн руб. Рыночная стоимость арестованного автомобиля по данным специализированных онлайн-сервисов, составляет не менее 3 млн руб. Второе место занял еще один внедорожник — Toyota Land Cruiser 200, принадлежащий жителю Кировского района Перми. Автовладелец более года не оплачивал тепло и горячую воду и задолжал около 100 тыс. руб. Его движимое имущество было оценено приблизительно в 2 млн руб. На третьем месте списка имущество семейной пары из Кировского района Перми, которая владеет сразу двумя автомобилями марки Toyota и лишилась одного из них —Toyota Camry арестовали за долг 120 тыс. руб. Аналогичные автотранспортные средства оцениваются приблизительно в 1,5 млн руб.

Четвертое место занял автомобиль Volkswagen Tiguan жительницы того же Кировского района, которая накопила долг в 80 тыс. руб. Ее автомобиль был оценен приблизительно в 1,2 млн руб. Замыкает пятерку лидеров списка коммерческий транспорт — микроавтобус Ford Transit стоимостью порядка 1 млн руб. при долге владельца в 100 тыс. руб.

Всего в текущем году арест был наложен на 70 автотранспортных средств, общий долг владельцев которых превышает 30 млн руб. Преимущественно это автомобили средней ценовой категории марок Лада, Hyundai, Kia, Volkswagen, Chery, Geely и др. Стоимость арестованного имущества значительно выше задолженности его владельцев. Если долг не гасится в установленные законом сроки, автомобили выставляются на торги. Теперь уже если должник погасит долг, то ему придется компенсировать расходы на эвакуацию при аресте и вносить исполнительский сбор.

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендуют проверить отсутствие задолженности за отопление и горячее водоснабжение до 31 декабря, так как в предстоящем году объем арестов имущества значительно вырастет.

«Помимо проведения рейдов по месту жительства должников в 2021 году планируется проводить мероприятия по выявлению клиентов с задолженностью на автодорогах с привлечением правоохранительных органов», — подчеркивает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.