Вылетел через водительскую дверь: в Перми автобус снес легковушку

Автобус столкнулся с легковушкой на улице Энгельса. Фото: https://vk.com/onkomama

Водитель легковушки выложил в сеть видео с регистратора автобуса, с которым врезался. ДТП произошло на пресечении улиц Энгельса и Углеуральской 18 декабря. На видео автобус сотрясается от удара, но невозмутимая девушка-водитель автобуса спокойно затормаживает и выглядывает в окно. В момент столкновения водитель легкового авто вылетел через дверь.

«Вот, что бывает, когда не пристегнут ремень. Вылетел я через дверь водительскую. Сам нарушил, сам пострадал. Может, кому-то пригодится, и люди начнут пристегивать ремень. Ну, и, может, дорожники наконец поставят там светофор», - коммутирует видео водитель легковушки.