«Кузов машины спас жизнь». В Пермском крае пикап врезался в фуру

Фото: СВИП Кунгур

ДТП произошло в четверг, 17 декабря, на 107 километре федеральной трассы Пермь - Екатеринбург, практически на границе Кунгурского и Суксунского районов.

Водитель Mitsubishi L200 совершал обгон, когда пикап возвращался на свою полосу - потерял сцепление с дорогой и начал вилять по трассе. Далее внедорожник вынесло на «встречку» по которой шла фура VOLVO.

Фото: СВИП Кунгур

- Со слов водителя Mitsubishi, единственное что он смог сделать, подставить под удар кузов внедорожника. Возможно именно это и спасло жизнь мужчине. От сильного удара кузов сорвало с рамы джипа, а у грузовика оторвало угол кабины. К счастью, в ДТП пострадала только техника, - сообщили сайт СВИП Кунгур.