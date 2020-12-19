В Пермском крае водитель автобуса протаранил железнодорожный переезд

Фото с места ДТП: группа ВК Мой город - Кизел!

ДТП на железнодорожном переезде произошло 18 декабря в Кизеле. Автобус врезался в заградительный барьер. В полиции сообщили о последствиях ДТП.

- Инцидент произошел 18 декабря около 20.00 вечера, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Водитель автобуса (пассажиров на тот момент в транспортном средстве не было) не учел погодные условия и въехал в ограждение. Автобус получил механические травмы. На водителя составлен административный протокол по ст. 12.33 КоАП «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений».

Это влечет за собой наложение крупного штрафа. Известно, что в ДТП никто не пострадал.