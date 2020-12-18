В Прикамье в мини-зоопарке змеи и звери страдают от жажды

Не все змеи могут жить в безводной пустыне. Фото: globallookpress.com

Чтобы спасти животных, страдающих в передвижном зоопарке из Дагестана, в Березниках пришлось подключиться прокурорам - они получили тревожные сообщения от горожан. На территории столицы Верхнекамья выставку экзотических животных устроили предприниматели из ООО «Животный мир» из дагестанского села Урада.

- В клетках ряда зверей и рептилий на момент проверки не оказалось воды, не были оборудованы зоны приема пищи и отдыха животных, не проводился их ветеринарный осмотр, они не были вакцинированы, - сообщили сотрудники Березниковской межрайонной природоохранной прокуратуры Пермского края.

Владельцы зоопарка не заботились не только о своих питомцах, но и пренебрегали безопасностью посетителей.

- При посещении зоопарка не соблюдались требования санитарно-эпидемиологического законодательства, - отметили в прокуратуре.

В итоге в надзорном ведомстве выдали хозяевам зверей предписание о скорейшем устранении нарушений.