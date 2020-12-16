Пермяки все чаще используют сервис ДомКлик при подборе квартиры

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По итогам 11 месяцев текущего года Сбербанк в Пермском крае выдал свыше 18 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 32 млрд рублей. Данные показатели выросли относительно аналогичного периода прошлого года на 34% и 31% соответственно. Также выросла популярность сервиса ДомКлик при подборе объекта кредитования – более 5 тысяч квартир, взятых в ипотеку, подобраны с его помощью. Данный показатель увеличился в 2 раза относительно прошлого года.

В первую очередь подъем связан с разнообразной линейкой ипотечных программ на первичном и вторичном рынках недвижимости, а также неоднократным снижением ставок до рекордно низкого уровня.

Среди лидеров выделяется Госпрограмма 2020, которая позволяет приобрести жилье в новостройках в ипотеку от 6,1%. Недавно появилась программа субсидирования с застройщиками на покупку новых квартир, льготные ставки по которой начинаются от беспрецедентных 0,1% годовых, эта программа позволяет сэкономить на ежемесячных ипотечных платежах в период строительства объекта.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы поддерживаем наших клиентов в решении квартирного вопроса и создаем для них максимально комфортные условия при покупке жилья в кредит. Хочется отметить, что все этапы по приобретению жилья в Сбербанке можно совершить онлайн, что является важным в текущей ситуации.»