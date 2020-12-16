В Перми строят новый детский сад

Фото: «Девелопмент-Юг»

Корпорация «Девелопмент-Юг» презентовала проект детского сада, строительство которого началось в экогороде «Погода». Семейный экогород Погода — это масштабный проект федерального застройщика «Девелопмент-Юг». Общая площадь микрорайона составит 40 гектаров: это почти 37 профессиональных футбольных полей. Больше половины территории девелопер обещает выделить под общественное пространство. В планах — строительство детского сада и школы с бассейном, культурно-досуговым центром и помещением для дополнительного образования.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Анастасия Петухова, будущий житель экогорода «Погода»:

– При выборе квартиры для меня было важно наличие поблизости социальной инфраструктуры. Сейчас актуален детский сад, у меня маленький ребенок. В дальнейшем – школа. Мне очень нравится в этот район, потому что он экологически чистый. Нравится архитектура, переменная этажность у домов. Здесь дышится легко, потому что нет плотной застройки.

В центре экогорода «Погода» застройщик уже начал строительство детского сада. Сейчас строители погружают первые сваи. Детский сад рассчитан на 350 мест для детей от полутора до 7 лет. Согласно проекту, в трехэтажном здании предусмотрены классы для развивающих занятий, музыкальный и физкультурный залы. Буквально 2 года назад Девелопмент-Юг уже сдал свой первый детский сад – в спортивном микрорайоне Ива..

Фото: «Девелопмент-Юг»

Ольга Дюпина, заведующий детским садом «Эрудит»:

– Это очень здорово, когда во вновь строящемся микрорайоне первое, что появляется - это детский сад. Поскольку в новый микрорайон, как правило, приезжают молодые амбициозные люди, у которых есть маленькие дет. Поэтому, выбирая где жить и где купить квартиру, люди обращают внимание на доступность образовательных учреждений.

Все социальные объекты, построенные на территории экогорода «Погода», застройщик передает в муниципальную собственность. В то же время и администрация заинтересована в развитии этого микрорайона. Практически готова дорога по Лесной, а в 2021 году начнется строительство улицы Сапфирная.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Алексей Скрипкин, генеральный директор компании «Девелопмент-Юг» в Перми:

– Мы договорились с администрацией, что на паритетных началах будем создавать улично-дорожную сеть. Застройщик за свой счет разрабатывает проектно-сметную документацию и помогает администрации участвовать в федеральных программах по привлечению федеральных средств. Таким образом, нам совместно с администрацией удалось в этом году привлечь первые средства. Первые дома в Погоде сдаются с опережением графика на 1-2 квартала, уже в этом году. Счастливыми новоселами станут более 600 семей Перми. Что касается детского садика, сдать его планируется в конце 2022 года.