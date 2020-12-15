Пермские УК привлечены к административной ответственности за долги перед РСО

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Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН) предприняла меры по привлечению 17 управляющих компаний региона к административной ответственности за долги по договорам ресурсоснабжения. Решение было принято на основании заявлений РСО, в том числе Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Только по договорам теплоснабжения и горячего водоснабжения УК накопили более 2,7 млрд руб. задолженности перед компаниями Группы «Т Плюс» в Пермском крае. Со стороны ресурсоснабжающих организаций предпринимаются все предусмотренные законодательством меры по привлечению недобросовестных управляющих организаций к ответственности. Тем важнее роль государственных надзорных органов в принятии мер по снижению объема долгов перед РСО.

В соответствии с ч.3 ст.14.1.3 КоАП РФ наличие задолженности по договору ресурсоснабжения в размере 2 среднемесячных величин может повлечь исключение из реестра лицензий региона сведений о многоквартирных домах, в отношении которых совершены такие нарушения.

Список УК, в отношении которых инициированы административные дела:

ООО «Уралпром-А», ИНН 5903045548

ООО «Жилищно-сервисная компания», ИНН 5904273730

ООО «УК АГАТ», ИНН 5906143825

ООО «УК «КД», ИНН 5904325001

ООО «УК «Абсолют», ИНН 5906149834:

ООО «УК «Альтернатива», ИНН 5903072421

ООО «УК «ТехКомфорт», ИНН 5906137726

ООО «УК «Домстрой», ИНН 5905231518:

ООО «УК «ГОРИЗОНТ ФИЛИАЛ МОЛОДЕЖНЫЙ», ИНН 5907023577

ООО «УралВид», ИНН 5906154288

ООО «САНТЕХКОМФОРТ», ИНН 5908074447

ООО «УК «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ», ИНН 5948052288

ООО «Городская управляющая компания», ИНН 5904999360

ООО УК «Стройком», ИНН 5906081061

ООО УК «ПДСК», ИНН 5905026100

ООО «УК «Профи-Дом», ИНН 5905283668

ООО «УК «ЭКВО», ИНН 5905045582