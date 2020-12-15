«Теперь они обязаны на ней жениться». На матче Молота-Прикамье девушке в голову прилетела шайба

Девушке наложили швы. Фото: @mariesiel

Вчера, 14 декабря, в Перми прошел матч между хоккейными командами «Молот-Прикамье» и ангарским «Ермаком». Во время игры зрительнице в голову прилетела шайба. Она попала ей чуть выше левого виска и рассекла кожу.

- На месте мне оказали помощь врачи, а потом отвезли в больницу, - рассказала Мария. - Там наложили несколько швов, у меня сотрясение. Состояние в целом нормальное.

Мария рассказала «КП», что приехала в Пермь в гости из Москвы и пришла посмотреть матч.

Кстати, в заключительной серии «Молот-Прикамье» проиграл ангарскому «Ермаку» со счетом 1:2.