В Пермском крае водитель КамАЗа погиб после столкновения с тягачом

40-летний житель поселка Садовый Свердловской области погиб. Фото: архив "КП"

В Кунгурском районе 14 декабря произошло ДТП с двумя грузовиками. По дороге Пермь - Екатеринбург ехал КамАЗ. За рулем был 40-летний житель поселка Садовый Свердловской области.

По предварительной информации ГИБДД, на 86 км трассы водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом «Вольво» с полуприцепом.

Водителя КамАЗа доставили в больницу, травмы оказались серьезными, мужчина скончался в медучреждении.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю.