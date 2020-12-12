У семьи из Прикамья родился 9-й ребенок

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В семье Юрия Сергеевича и Натальи Валерьевны Меркушевых из Кудымкарского округа родился девятый ребенок. Мальчика назвали Сергеем. Как рассказали в отделе ЗАГС Кудымкарского муниципального округа, у малыша уже есть три брата и пять сестер: Алексей, Андрей, Анастасия, Мария, Василиса, Ангелина, Дмитрий и Виктория.

Напомним, наиболее многочисленной в Пермском крае является многодетная семья, в которой пятнадцать родных детей. Это семья Богомоловых, которая живет в Александровске. Андрей и Оксана Богомоловы женаты уже почти тридцать лет. Они стали победителями конкурса «Лучшая многодетная семья». Президент России наградил родителей орденом «Родительская слава».