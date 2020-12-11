С росгвардейцами шутки плохи. Фото: страница ВК Росгвардии.

В Дзержинском районе столицы Прикамья машина, совершавшая подозрительные маневры, привлекла внимание наряда сотрудников Росгвардии. Бойцы попытались преградить ей дорогу. Чутье росгвардейцев не подвело: впоследствии выяснилось, что за рулем сидел водитель, которому надо было бы отсыпаться, а не колесить по городу.

Однако внушительный вид вооруженных людей в масках и экипировке не остановил молодого пермяка. Он направил свою машину прямо на одного из них.

- В марте этого года экипаж управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Пермскому краю попытался остановить 35-летнего водителя, который ехал в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили подробности в краевом следственном управлении СКР. - Однако он попытался скрыться и сбил одного из сотрудников Росгвардии автомобилем. Позже его задержали.

Судья присудил лихачу судебный штраф в размере 70 тысяч рублей.

- В ходе предварительного следствия подозреваемый добровольно возместил причиненный преступлением вред, а именно - принес извинения потерпевшему, - прокомментировали приговор в следственном управлении.