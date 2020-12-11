«Подарки под елочкой». Оперштаб разъяснил, как пройдут новогодние праздники для детей в Пермском крае

Получается, что поздравить детей не сможет даже Дед Мороз. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Вот зачем мне покупать костюм, если я даже не увижу утренник своего ребенка, - расстраивается пермячка, мама девочки-дошкольницы.

Оперштаб разъяснил, как в непростое коронавирусное время проводить праздничные утренники в детских садах и школах Пермского края.

- В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора определен формат проведения новогодних праздников в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования, - говорится в решении оперштаба. - Организация мероприятий допускается исключительно в группах или классах без присутствия родителей и других посторонних людей. При этом нельзя смешивать детей из разных групп или классов.

Получается, что поздравить детей не смогут даже Дед Мороз и внучка Снегурочка.