«Вымогали и насиловали». В Перми вынесли приговор банде москвичей и пермяков

Преступники будут отбывать сроки в колонии строгого режима. Фото: Василий Вахрин

В Перми прошел суд над двумя жителями Москвы и пермяками. Обвиняли их по серьезным статьям: вымогательство в особо крупном размере, групповое изнасилование, с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, а также насильственных действиях сексуального характера.

В ноябре 2018 года житель Пермского края предложил своим друзьям, неоднократно судимым, отобрать деньги у его знакомого.

Пермяк договорился встретиться с ним, в это момент его друзья с травматическим пистолетом, представились сотрудниками полиции и сообщили, что задерживают его за незаконный оборот наркотиков.

- Для придания образа сотрудников правоохранительных органов группа молодых людей подготовили пакетики с содой, имитируя наркотические средства, а также попросили одну из знакомых девушек исполнить роль эксперта-криминалиста, - рассказали подробности сценария преступления в СКР по Пермскому краю.

Угрожая мужчине уголовным делом и разглашением несуществующей информации, предложили заплатить им 100 тысяч рублей и написать долговую расписку на 1 миллион рублей.

Мужчина согласился и передал им 70 тысяч рублей. Получив деньги, его отпустили. Миллион он пообещал передать им позднее.

Тем временем, москвичи арендовали квартиру, познакомились возле торгового центра с молодой девушкой, привели ее туда.

Около суток они удерживали ее там, угрожали убить, изнасиловали, совершили в отношении девушки насильственные действия сексуального характера, а также причинили тяжкий вред здоровью.

- Приговором суда виновным, в том числе девушке, которая осуществляла роль эксперта-криминалиста, назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 лет до 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колониях строго и особого режимов, - сообщает СКР по Пермскому краю.