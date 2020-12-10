«Сломалось рулевое управление». Пермяк застрял на неисправной яхте посреди Черного моря

Фото с места происшествия: Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Поздно вечером 9 декабря в Черном море возле города Геленджик развернулась спасательная операция по вызволению 41-летнего пермяка, попавшего в сложное положение.

Мужчина катался на яхте в районе хутора Бетта, а когда находился на удалении 1,5-2 миль от берега, у его судна сломалось рулевое управление.

- Сообщение оперативному дежурному ПСП «Геленджик» поступило 9 декабря в 22.55, - сообщил Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России на своей официальной странице ВК. - Самостоятельно подойти к причалу судно не может, ему требуется помощь спасателей. Спасатели встретили яхту в бухте города Геленджик и отбуксировали к центральному причалу. Медицинская помощь находившемуся на борту пермяку не потребовалась.