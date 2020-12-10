Почти 500 новых автобусов вышли на улицы Перми в этом году

490 пермских автобусов выпущены в 2019-2020 годах.

В Перми в этом году прошли серьезные изменения в сфере общественного транспорта. И, как положено, накануне Нового года мэрия подвела итоги транспортной реформы.

Первым из новшеств стало введение безналичной оплаты проезда. В городском пассажирском транспорте можно оплачивать проезд безналичным способом: единой транспортной картой или банковскими картами. Появились проездные с разными тарифными планами: на фиксированное количество поездок и безлимитные. Была внедрена система бесплатных пересадок.

Существенно обновился парк автобусов, средний срок эксплуатации сократился с 12 до 3 лет, а доля низкопольных автобусов увеличилась до 92 процентов. 490 автобусов - около 68 процентов – выпущены в 2019-2020 годах. В департаменте транспорта администрации Перми поясняют, что с 2021 года на муниципальных маршрутах не останется автобусов старше 10 лет. На улицах Перми стало еще больше новых современных трамваев – «Львят».

В Перми была внедрена новая маршрутная сеть. Основной идеей изменений являлось обеспечение равной транспортной доступности для всех жителей города, в особенности для отдаленных районов, и сокращение избыточного дублирования маршрутов в центре.

Благодаря новым контрактам ужесточились требования к перевозчикам, а поездки стали безопаснее: у водителей исчезла необходимость «гоняться» за пассажирами.

При этом городские власти обеспечили бесперебойную работу городского транспорта даже во время самых жестких карантинных мер.

– Пермь стала вторым городом в России, в котором была реализована крупномасштабная реформа пассажирского транспорта, - отметил директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов. - Это новая маршрутная сеть, новые взаимоотношения с перевозчиками, новая финансовая модель, новая система оплаты. Во всех городах страны в разной степени идут реформы системы транспортного обслуживания населения. Первый такой опыт был в Твери. В Перми изменения стали самыми масштабными. Я считаю, что цель можно считать достигнутой.