В честь города Перми авиакомпания «Россия» назовет новый самолет SuperJet 100

Один из самолетов будет носить имя нашего города. Фото: Василий Вахрин

В ближайшее время в России появится самолет, который будет носить имя «Пермь». Эксплуатировать его будет авиакомпания «Россия», подписавшая соглашение с «Роспатриотцентром» о том, что самолеты авиакомпании получат названия Городов трудовой доблести.

Почетное звание, напомним, Пермь получила этим летом. Как город, в котором промышленные предприятия неоднократно были удостоены орденов или красных знамен Государственного комитета обороны. А многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей этих городов документально подтверждены.

- Среди воздушных судов, которые получат имена Городов трудовой доблести, будут новые самолеты российского производства SuperJet 100, эксплуатацию которых авиакомпания планирует начать в начале 2021 года, - сообщили в авиакомпании.