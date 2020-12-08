В Перми дети на Новый год мечтают о гаджетах, но чаще получают игрушки

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Райффайзенбанк проанализировал популярность новогодних детских подарков. Первое место в рейтинге пожеланий занимают не игрушки и книги, а гаджеты – смартфоны, планшеты, ноутбуки, спортивные часы и беспроводные наушники, уверенно ответили большинство опрошенных родителей.

Однако традиционные игрушки все еще в топе лидеров – о куклах и машинках мечтают дети 46% опрошенных. Почетное третье место в списке детских пожеланий занимают сладости (34%). Меньше всего, по данным опроса, дети мечтают о подарочных сертификатах и бумажных книгах.

Дети мечтают о гаджетах, но чаще получают игрушки

75% жителей Перми утверждают, что знают, о каких подарках их дети мечтают на Новый год. Однако несмотря на то, что первое место в рейтинге детских пожеланий занимают гаджеты, родители собираются дарить в первую очередь игрушки (42%), затем – сладости (32%), а покупку цифровых устройств рассматривают только 28% респондентов.

“Наименее популярными у родителей оказались категории “компьютерные игры” и “домашние животные”. Игровую приставку ожидает 21% маленьких жителей Перми, а дарить собираются 6% родителей. 14% детей мечтают о домашнем питомце, но получить в качестве подарка смогут 2%. Половина родителей планируют потратить на новогодние подарки детям не более 3 тысяч рублей, 6% - более 9 тысяч, - отметил Алексей Пылов, директор офиса “Пермский” Райффайзенбанка. В период праздников, когда расходы увеличиваются, разумно оплачивать покупки картой с кэшбэком. Наши клиенты за каждую покупку по итогам месяца получают кэшбэк 1,5% в рублях”.

В опросе, который проходил 27 ноября – 2 декабря 2020 года, приняло участие 3,5 тыс. человек из 13 городов России, преимущественно в возрасте 26-45 лет и ежемесячным доходом более 30 тыс. руб.