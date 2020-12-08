Житель Пермского края избил и выгнал на холод маленьких детей из-за куска колбасы

Мужчину будут судить за избиение ребенка. Фото: Василий Вахрин

В Верещагинском районе, местного жителя будут судить за побои маленькому ребенку. В ноябре в дежурную часть поступило сообщение от жительницы деревни Первомайка о том, что ее сосед избил и выгнал в подъезд двух маленьких детей своей сожительницы.

На место приехал наряд полиции. Выяснилось, что 28-летний мужчина и его 24-летняя сожительница выпивали. Пока взрослые не видели, сын женщины взял со стола кусочек колбасы. Вернувшись к застолью, мужчина заметил это и выгнал двоих мальчиков 2 и 4 лет в подъезд в чем были.

Соседка по лестничной клетке увидела замерзших ребят, отвела их к матери. Пьяный мужчина разозлился побил старшего ребенка. Малыш снова пришел к соседке за помощью, а женщина вызвала полицию.

2-летний ребенок с переохлаждением попал в больницу, а старший помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

- В отношении мужчины, нанесшего побои ребенку, возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю. - В отношении матери детей проводится проверка.