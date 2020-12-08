Пермский край пополнил бюджет на 4 млрд рублей

Объем доходов бюджета Пермского края​ на 2021 год прогнозируется на уровне 153,6 млрд рублей. Фото: Василий Вахрин

В бюджет Пермского края поступили дополнительно 4 млрд рублей из федерального центра. Деньги будут направлены на выполнение социальных обязательств, в том числе на развитие систем здравоохранения и образования.

Дотации Минфином страны были переведены тем регионам, в которых к 1 ноября произошло снижение налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с прошлым годом.

Более 70% бюджета будет направлено на исполнение социальных обязательств.

Напомним, объем доходов бюджета Пермского края на 2021 год прогнозируется на уровне 153,6 млрд рублей, на 2022-й - 160,6 млрд рублей, на 2023-й - 166,9 млрд рублей.

Меры социальной поддержки населения проиндексированы на 2021 год на 4%. Кроме того, в бюджете предусмотрено финансирование на реализацию поставленных президентом России национальных целей развития (нацпроектов).

На это в 2021 году будет выделено 12,3 млрд рублей, в 2022-м – 16,9 млрд рублей, в 2023-м – 15,4 млрд.

Больше всего денег из краевого и федерального бюджетов в 2021 году предусмотрен на нацпроекты «Демография» (4,4 млрд рублей), «Безопасные и качественные дороги» (2,7 млрд рублей), «Жилье и городская среда» (2,5 млрд рублей), «Здравоохранение» (1,1 млрд рублей).