В Минздраве Пермского края рассказали, сколько человек с коронавирусом находятся на ИВЛ

в Пермском крае для лечения пациентов с коронавирусом развернуто около 4,5 тысячи коек в 23 территориях региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Министерства здравоохранения Пермского края на 7 декабря в Пермском крае для лечения пациентов с коронавирусом развернуто около 4,5 тысячи коек в 23 территориях региона.

Большая часть расположена в 14 учреждениях Перми, а также Осе, Краснокамске, Нытве, Чайковском, Суксуне, Октябрьском, Березниках, Соликамске, Лысьве, Кудымкаре, Кочево, Губахе, Очере, Чернушке, Кизеле и Пермском районе.

На 7 декабря в этих стационарах находится 3437 пациентов: 2089 чел. с коронавирусом, остальные – с пневмониями и подозрениями на инфекцию. Из всех госпитализированных 109 пациентов с тяжелой пневмонией подключены к аппарату ИВЛ (из них 90 человек с COVID-19, остальные с подозрением на инфекцию – 17 и внебольничной пневмонией - 2).