В Пермский край придут морозные туманы

В Пермском крае установилась малоснежная зима. Фото: Анна Маркова

Погоду в Пермском крае формирует часть Сибирского антициклона. Поэтому существенных осадков в ближайшие дни ожидать не приходится. Зато создались благоприятные условия для гололедно-изморозевых явлений, например таких, как туманы.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды велика вероятность морозных туманов в пятницу и в субботу.

Если в начале недели еще относительно тепло, то уже с четверга установится холодная погода, хотя температурный фон в пределах нормы.

В результате устойчивой антициклональной погоды осадков выпадает мало, снежный покров нарастает медленно, в отдельных районах даже разрушается за счет выдувания или испарения.

По данным метеостанции Пермь на 7 декабря высота снежного покрова составляет 12 см при норме в 25 см! Высота залегающего снега более 20 см только на востоке Пермского края в районе Губахи. По предварительному прогнозу существенные снегопады ожидаются не раньше середины декабря.

8 декабря в Пермском крае ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью –11,–6°, при прояснении –17,–12°, днем –9,–4°.

9 декабря переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью –14,–9°, днем –12,–7°.