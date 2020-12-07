В Перми открыли 2 новых экологических тропы и 3 места отдыха

Всего сейчас в Перми 20 экологических троп. Фото: сайт prirodaperm.ru.

В столице Прикамья оборудовали еще несколько площадок, где могут на свежем воздухе и с пользой провести досуг горожане.

В Мотовилихинском участковом лесничестве за визит-центром обустроили экологическую тропу с комплексным местом отдыха «В гостях у Липанюшки», - рассказали в городской администрации. – Это любимый герой прикамского фольклора, сделанный из лубка липы. Здесь же расположено место отдыха «Сказки и загадки Липанюшки», оно состоит из трех познавательно-игровых площадок для отдыха детей.

В Кировском районе по предложению совета ТОС и Центра дополнительного образования «Исток» сотрудники Пермского городского лесничества оформили экотропу «Здравствуй, Большой лес!». Тропа проходит по территории ООПТ «Сосновый Бор», в её названии содержится отсылка к произведениям писателя Алексея Иванова. Рядом с тропой организовано комплексное место отдыха «Сказы Большого Леса».

В Верхне-Курьинском участковом лесничестве в микрорайоне Пролетарский рядом с парком «Оранжевое лето» на улице Докучаева, 21 появилась детская игровая площадка «Оранжевое настроение». В месте отдыха установили беседку, лазалку «Верблюд», балансир, песочницу.

Всего сейчас в городских лесах создано 20 экологических троп силами специалистов Пермского городского лесничества и общественности. Узнать о маршрутах подробнее можно на сайте управления по экологии и природопользованию администрации Перми.