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В Пермском крае вынесли приговор мужчине, который избил и изнасиловал престарелую женщину-инвалида

27-летний мужчина получил реальный срок
Анна Маркова
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Мужчина отправится в колонию на 5 лет.

Мужчина отправится в колонию на 5 лет.

Фото: Василий Вахрин

В Кудымкаре состоялся суд над 27-летним местным жителем, которого обвиняли в изнасиловании и незаконном проникновении в жилище. Следователи выяснили, что в марте этого года, пьяный мужчина ночью проник в квартиру 77-летней женщины, инвалиду 3 группы. Сначала он несколько раз ударил ее по лицу и телу, после чего изнасиловал.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СК по Пермскому краю.

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