«Это жутко». В троллейбусе в Пермском крае скончался пассажир

Фото: скрин с видео группа ВК Непермь (Березники, Усолье, Соликамск).

4 декабря в Березниках жительница дома по улице Юбилейная обратила внимание на троллейбус, который остановился посреди дороги неподалеку от ее дома. Из салона выпустили всех пассажиров, а внутри остались водитель, кондуктор и один пассажир, которому во время движения стало плохо.

Через несколько минут к троллейбусу подъехала карета «скорой помощи».

- Медики пытались реанимировать мужчину, но, похоже, помочь ему не смогли, - объясняет девушка-очевидец, которая снимала все происходящее на видео. – Медики уехали, человек остался лежать на полу в троллейбусе. Это жутко.

Менее, чем через час к троллейбусу подъехала машина салона ритуальных услуг, умершего на носилках вынесли из салона.

По факту случившегося проводится проверка, назначена экспертиза, которая установит причину смерти.