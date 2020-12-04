Бесплатные пересадки – только по безналу и на разных маршрутах

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Оставить бесплатными пересадки только при безналичной оплате проезда – с помощью банковских или транспортных карт, льготных проездных – и сделать возможной бесплатную пересадку только между разными маршрутами – такие предложения внесли городские чиновники. В Перми прошел круглый стол, на котором обсудили, как улучшить финансовое состояние транспортной отрасли.

Начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин предложил персонализировать систему бесплатных пересадок, чтобы исключить возможность пересадки при поездках «туда и обратно», а также передачу билета от одного пассажира другому.

Также для экономии с 1 декабря объединили маршруты №108 и №42. Теперь при поездке на автобусе №108 от автовокзала до деревни Песьянка действуют все городские льготы, тарифы и бесплатная пересадка с городских маршрутов. А маршрут №19 предлагается сократить – он будет ходить от Липовой горы только до Центрального рынка.

- По результатам проведенного мониторинга было выявлено, что пассажиропоток на участке от Центрального рынка до улицы Попова крайне низкий по сравнению с пассажиропотоком остальной части маршрута, - объяснили в департаменте.