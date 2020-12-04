В Прикамье проходит акция #МыВместе, объединившая волонтеров, жителей и предпринимателей для борьбы с коронавирусом

Брифинг прошел на площадке Пермской торгово-промышленной палаты

В Пермском крае возобновилась Всероссийская волонтерская акция #МыВместе.

В канун Дня волонтера прошел брифинг, на котором напомнила о добрых делах, совершенных добровольцами.

- Основные наши усилия направлены на помощь врачам, ведь на них легла тяжелая нагрузка, – рассказал член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Игорь Лобанов. - Мы продолжаем развивать добровольческое движение в регионе. В рамках акции #МыВместе нам помогают и члены штаба общественной поддержки Дмитрия Махонина, и представители бизнеса.

В акции #МыВместе участвуют 20 прикамских компаний, промышленных предприятий учреждений культуры. За это время им удалось организовать 10 пунктов сбора товаров и продуктов «Тележка добра», собрать почти 30 тысяч продуктовых наборов, которые были доставлены нуждающимся, малоимущим и многодетным семьям, оставившим заявки на горячей линии акции.

Добровольцы волонтерского центра забирают из медучреждения льготные рецепты, обменивают их в аптеках на медикаменты, а затем доставляют лекарства пожилым гражданам и инвалидам. 17 автоволонтеров помогают в доставке продуктов, лекарств и подвозят при необходимости врачей. В Городскую больницу №6 докторам, задействованным в лечении больных коронавирусом, ежедневно доставляется горячее питание.

- Акция #МыВместе еще раз доказала, что в Пермском крае живут неравнодушные люди, готовые от чистого сердца помочь нуждающимся и подставить плечо в трудную минуту. Только объединившись, мы сможем преодолеть это непростое время, - подчеркнул Дмитрий Махонин.

Напомним, чтобы стать волонтером и помочь в борьбе с коронавирусом, необходимо сообщить о своем желании на портале «Мы вместе». Также заявиться на оказание помощи медицинским организациям в период пандемии можно на сайте dobro.ru.