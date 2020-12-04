Самолетам авиакомпании Royal Flight разрешено летать из Перми в Каир. Фото: Олег УКЛАДОВ

Росавиация разрешила авиакомпании Royal Flight летать из Перми в Каир. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта. Полеты по этому маршруту могут выполняться два раза в неделю.

Допуск на выполнение данного маршрута, также два раза в неделю, уже имеет авиакомпания AZUR air. Но несмотря на разрешение, компания не выполнила ни одного полета из Перми в Египет.

Напомним, в 2021 году из аэропорта «Пермь» будут производиться субсидированные рейсы по восьми направлениям. При этом часть стоимости авиаперелета перевозчику будут компенсировать, то есть цена билета для пассажиров станет меньше.

Авиакомпания «Азимут» будет совершать льготные перелеты по направлениям «Краснодар – Пермь», «Минеральные воды - Пермь» и «Нижний Новгород - Пермь».

Авиакомпания «S7 Airlines» - по маршруту «Новосибирск – Пермь». «Ир Аэро» - по направлению «Самара - Пермь». «ЮВТ АЭРО» будет летать по маршрутам «Волгоград-Пермь» и «Пермь-Казань». Авиакомпания «ЮТэйр» - по маршруту «Тюмень - Пермь».