«Систематически избивал 9-летнего ребенка». В Пермском крае будут судить отчима, издевавшегося над пасынком

. Фото: архив "КП"

25-летний житель поселка Октябрьский невзлюбил своего 9-летнего пасынка. Все лето он издевался над ребенком, систематически избивал его. Дело происходило в частном доме, и неравнодушные соседи заметив побои, обратились в полицию.

Мальчика из семьи забрали и поместили его в детский дом. А на отчима было заведено уголовное дело по статье 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

Расследование уголовного дела проводил Октябрьский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором района, направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного управления.

Подобное истязание наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.