Оперштаб не разрешил проводить в Перми банкеты

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На заседании оперштаба обсудили, как будут проходить в Перми и Пермском крае новогодние праздники. В частности, как будут работать кафе, рестораны и бары в предновогодние дни и в новогодние каникулы.

Дополнительных ограничений на время каникул решено пока не вводить. Но до 13 декабря сохраняются ограничения на проведение праздничных банкетов и других торжеств в заведениях общепита.

Всем ресторанам и барам запрещено принимать посетителей по ночам - с 01.00 до 06.00. В рабочие часы столики должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга. Запрещено курение кальянов и другой табачной продукции в ресторанах, барах и кафе.

До особого распоряжения запрещено работать ночным клубам, дискотекам, детским развлекательным центрам и иным досуговым заведениям.

Напомним, в Пермском крае в течение 11 недель идет рост заболеваемости коронавирусом.