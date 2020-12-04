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В Перми перекроют Западный обход для проведения следственного эксперимента

В Управлении дорог рассказали, как объехать участок
Анна Маркова
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Дорогу перекроют в ночь с 6 на 7 декабря.

Дорогу перекроют в ночь с 6 на 7 декабря.

Фото: Василий Вахрин

Участок на Западном обходе перекроют в ночь с воскресенья на понедельник- с 6 на 7 декабря. Нельзя будет проехать на участке автодороги М-7 примерно от станции «Рябинушка-3» в районе деревни Кондратово до пересечения обхода с Шоссе Космонавтов.

«Причина закрытия двухкилометрового участка - проведение следственного эксперимента сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Пермскому району. Дорогу закроют с 23:00 до окончания мероприятия», - сообщает администрация Перми.

Автомобилистам предлагают воспользоваться объездными путями – через микрорайон Парковый или улицу Якутскую.