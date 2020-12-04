Синоптики рассказали, когда в Пермском крае будет холоднее всего на этой неделе

Самой холодной ожидается ночь на воскресенье. Фото: Василий Вахрин

В Прикамье в выходные заметно похолодает. Если в пятницу 4 декабря днем температура воздуха будет на уровне –9…–7°С, то уже днем 5 и 6 декабря значительно холоднее – –14…–9°С, в Перми –10.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, самой холодной ожидается ночь на воскресенье, когда столбик термометра опустится до –22°С, в Перми до –19°С.

В начале следующей недели произойдет перестройка, характер погоды сменится, сильных морозов не будет (температура ожидается на 2–6°С выше нормы).