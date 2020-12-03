- Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблема бродячих псов общеизвестна. В Пермском крае 57-летний предприниматель пообещал чиновникам, что отловит безнадзорных животных сразу в двух поселениях – в Карагае и Менделеево.

Через некоторое время он отчитался, что избавил местных жителей от опасности. В местных муниципалитетах заплатили ему за это 930 тысяч рублей и поспешили сообщить о том, что с бродячими собаками отныне покончено. Но население этого не заметило – псы бродили по улицам по-прежнему.

Парадоксом заинтересовались правоохранительные органы. Выяснилось, что никаких собак предприниматель не ловил, а рисовал липовые бумажки. В итоге его приговорили к лишению свободы.

- Его признали виновным в совершении мошенничества, суд приговорил его к 2 годам колонии общего режима и штрафу в 30 тысяч рублей, - сообщили в краевой прокуратуре.

Дутый ловец животных попытался обжаловать решение в краевой инстанции, но и там не смог объяснить, куда подевались отловленные собаки. "А где тогда псы?" - не поняли судьи.