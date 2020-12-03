В выходные в Перми отключат воду в двух районах

Опять я воды не запасла. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «Новогор Прикамье» рассказали, в каких домах отключат воду в выходные дни и в начале следующей недели.

В пятницу, 4 декабря, с 9.30 до 19.00 воду отключат на улице Елькина, 12

В субботу, 5 декабря, с 9.00 до 19.00 из-за устранения аварии воды не будет в домах на улицах:

- Азотная, 15;

- Бушмакина, 19;

- Генерала Доватора, 9, 40;

- Колвинская, 16, 18, 20, 22, 27;

- Нежинская, 5А;

- Рактиная, 11, 13, 15, 17.

В понедельник, 7 ноября, с 9.00 до 19.00 также из-за аварии водоснабжение прекратится в домах на улице Делегатской 29 и 35.