В выходные в Перми отключат воду в двух районах

Опять я воды не запасла.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В компании «Новогор Прикамье» рассказали, в каких домах отключат воду в выходные дни и в начале следующей недели.
В пятницу, 4 декабря, с 9.30 до 19.00 воду отключат на улице Елькина, 12
В субботу, 5 декабря, с 9.00 до 19.00 из-за устранения аварии воды не будет в домах на улицах:
- Азотная, 15;
- Бушмакина, 19;
- Генерала Доватора, 9, 40;
- Колвинская, 16, 18, 20, 22, 27;
- Нежинская, 5А;
- Рактиная, 11, 13, 15, 17.
В понедельник, 7 ноября, с 9.00 до 19.00 также из-за аварии водоснабжение прекратится в домах на улице Делегатской 29 и 35.