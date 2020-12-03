В Пермском крае запустят «Горнолыжный экспресс»

В поезде обустроены специальные места для спортивного инвентаря (лыж, сноубордов).

В Пермском крае добраться из Перми до Углеуральский можно будет на «Горнолыжном экспрессе». С 12 декабря он начнет курсировать по маршруту Пермь-I – Углеуральская – Пермь-I.

Электропоезд будет ходить по выходным дням. Отправление со станции Пермь-1 в 7.05 по местному времени. Остановки будут на станциях: Мотовилиха, Молодежная и Левшино.

От станции Углеуральская до горнолыжного центра «Губаха» и обратно всех желающих доставит автобус. Расписание составили специально к приходу электричек. На станцию Пермь-1 «Горнолыжный экспресс» будет возвращаться в 21.22.

В поезде обустроены специальные места для спортивного инвентаря (лыж, сноубордов). Для удобства пассажиров с маленькими детьми в одном из вагонов установлен мягкий и безопасный манеж.

Цена полного билета «электричка+автобус» в направлении туда-обратно с прошлого сезона не изменилась и составляет 690 рублей (для учащихся – 482 рубля, для детей от 5 до 7 лет - 314 рублей). Оформить проездные документы можно во всех пригородных кассах, через мобильное приложение «Пригород», на сайте АО «ППК» и у контролера-кассира в вагоне. Продажа билетов начинается за 10 суток.