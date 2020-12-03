В Пермском края донорам крови будут платить больше

В декабре Служба крови проведет 25 выездных дня донора в 16 городах края. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прикамье донорам крови увеличивают выплаты. Об этом сегодня сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

- Вижу, что Пермская краевая служба переливания крови испытывает потребность в донорах, - сказал глава региона. - Впереди продолжительные праздники и, ожидаемо, вопрос станет более актуальным. Поэтому поручаю на весь декабрь, с 1 по 31 декабря, увеличить выплаты донорам крови на 311 рублей - до 1000 рублей. Это позволит создать необходимый резерв крови для оказания медицинской помощи.

В декабре Служба крови проведет 25 выездных дня донора в 16 городах края.

График дней донора в декабре:

7,8,9 и 10 декабря - г. Чусовой 8 декабря – с. Березовка* 11 декабря – с.Троельга* 14, 15 и 16 декабря - г. Губаха 15 декабря – п. Суксун* 17 декабря - г.Гремячинск 17 декабря - п.Октябрьский* 21, 22, 23 и 24 декабря - г.Горнозаводск 23 декабря – г. Чернушка* 25 декабря - с. Плеханово* 28 декабря - с. Частые 29 декабря - п. Павловский 29 декабря - с. Орда* Подробная информация по каждому выезду доступна по ссылке https://pkspk.ru/new/?page_id=2288