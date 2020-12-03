«Ночью до -21». Синоптики о погоде на ближайшие дни в Пермском крае

В Пермском крае ближе дни будет морозно. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае сегодня ожидается холодная ночь. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 3 декабря ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью –14,–9°, при прояснениях –21,–16°, днем –11,–6°, местами по северу и востоку –17,–12°. 4 декабря - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью –20,–15°, при натекании облачности до –10°, днем –13,–8°. В субботу 5 декабря синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью –19,–14°, днем –14,–9°, на крайнем севере до –17°.