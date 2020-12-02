В Пермском крае стартовало интернет-голосование за «Спортивную Элиту Прикамья – 2020»

Все мы с вами болельщики. Фото: ЖФК "Звезда 2005".

По традиции в конце года в Прикамье подводят спортивные итоги сезона. И – чествуют лучших из лучших. Награды вручают спортсменам, тренерам, ветеранам спорта, представителям муниципальных образований, а также лидерам спортивной общественности Пермского края.

Жители края могут отдать свои голоса тем, кто, по их мнению, стал в 2020 году наиболее успешным в своем виде спорта, в избранном виде деятельности в сфере физической культуры и спорта, чьими достижениями гордятся жители Прикамья.

- Несмотря на то, что для многих спортсменов и видов спорта из-за пандемии год оказался сложным, у нас все же есть яркие спортивные достижения, - отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. - Даже во время продолжительной паузы наши атлеты подавали пример, занимаясь дома и делились видеозаписями в социальных сетях. А как только стало возможно, спортсмены отправились на официальные старты завоевывать награды для Пермского края.

В этом году на участие в краевом конкурсе «Спортивная элита Прикамья» - 2020» подано около 80 заявок. Это меньше, чем в прошлые годы, но конкуренция есть во всех номинациях. Их количество в этом году тоже уменьшилось до 14. При этом появились новые номинации – «Лучший спортивный судья» и «Лучшая спортивная школа».

Проголосовать за наиболее достойных участников конкурса «Спортивная элита Прикамья -2020» можно до 10 декабря на сайте министерства физической культуры и спорта Пермского края https://sport.permkrai.ru/

Список номинаций:

1. «Спортивная звезда Прикамья - 2020»

2. «Лучший спортсмен по летним Олимпийским видам спорта

3. «Лучший спортсмен по зимним Олимпийским видам спорта

4. «Лучший спортсмен по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр»

5. «Лучший спортсмен среди людей с ограниченными возможностями здоровья»

6. «Лучший тренер»

7. «Лучший тренер по командным игровым видам спорта»

8. «За верность спорту»

9. «Лучший спортсмен – ветеран»

10. «Лучший игрок команды»

11. «Лучший спортивный судья»

12. «Лучшее муниципальное образование»

13. «Лучшая спортивная школа»

14. «Лучшая региональная спортивная федерация»