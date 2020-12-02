«Выкинул тело в воду». В Пермском крае убили 44-летнюю женщину

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В ночь на 25 ноября в Чусовом произошло убийство. Об этом "КП" сообщили местные жители и подтвердили следователи.

В одной из квартир между 39-летним мужчиной и 44-летней женщиной произошла ссора. Разъяренный мужчина схватил нож и нанес своей жертве несколько ударов, от которых она скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, он вывез тело и сбросил в реку.

- Подозреваемый арестован, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как сообщают местные жители, тело убитой еще не нашли.