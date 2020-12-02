В Перми пассажирский автобус попал в ДТП

В ДТП пострадал пассажир легкового автомобиля, его отвезли в больницу. Фото: Василий Вахрин

В Перми 1 декабря произошло ДТП на перекрестке улиц Ракитная и Молдавская - это микрорайон Кислотные дачи. Примерно в 15.45 автомобиль «Рено Логан» столкнулся с автобусом маршрута № 44.

В результате аварии пострадал пассажир легковушки. На место приехала «скорая». Медики госпитализировали его в больницу. В автобусе никто не пострадал.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.