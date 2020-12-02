«Азот» соответствует международным и российским стандартам

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подтвердил соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 Системы менеджмента качества; ISO 14001 Системы экологического менеджмента; ISO 45001 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, а также их российским аналогам.

Для того, чтобы предприятие соответствовало новому стандарту безопасности труда и охраны здоровья, который пришел на смену предыдущему - OHSAS 18001 на «Азоте» были внесены изменения в должностные инструкции, пересмотрены паспорта процессов закупок, производства, отгрузки и реализации продуктов, менеджмента персонала, подверглись актуализации карты оценки рисков для рабочих мест. Разработан и внедрен новый процесс – «Охрана здоровья и безопасность труда». В феврале и августе этого года для руководителей и специалистов прошло обучение и ознакомление с требованиями нового стандарта.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Представители компании «Бюро Веритас Сертификейшн Русь» оценивали работу основных подразделений, в том числе службы качества, технического обслуживания и ремонта, HR-службы, а также производства минеральных удобрений: гранулированной аммиачной селитры, нитрита натрия и калиевой селитры, аммиака технического, крепкой азотной кислоты и т.д. Оценка деятельности в подразделениях впервые проводилась c помощью интервью (собеседования) в дистанционном формате из-за пандемии короновирусной инфекции.

Ольга Миллер, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по качеству:

- Предприятие в очередной раз показало сильные стороны интегрированной системы менеджмента. Управление производственным и бизнес процессами требуют постоянного совершенствования, улучшения работы завода, ориентированности на удовлетворенность клиентов.

Напомним, «Азот» сертифицирован по международным стандартам с 2004 года. Такая сертификация добровольная и является конкурентным преимуществом. Ресертификацию интегрированной системы менеджмента предприятие проходит один раз в три года.